En çok forma giyen Yattara – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    En çok forma giyen Yattara

    En çok forma giyen Yattara
    Bordo-mavili takım 51 yıllık tarihinde bugüne kadar kadrosuna 127 oyuncu kattı.

    Söz konusu isimlerden 5'i 100 karşılaşma üzerine çıkabildi. içinde en çok formayı giyen Yattara 228 maç ile ilk sırayı alırken, Colman 161, Alanzinho 140, 121 kez sahaya çıktı.
    1. 10.8.2018
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