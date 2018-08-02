Hekimoğlu destek verdi – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    destek verdi

    Hekimoğlu destek verdi
    Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'un 'Yanyana" kampanyasına destek geldi. Geçen yıl 400 çalışanına forma hediye eden Hekimoğlu, bu sezon öncesi de 400 çalışanına passolig ve maraton tribününden kombine aldı.
    1. 2.8.2018
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