Teknik direktör Ünal Karaman, Slovenya'nın Kranj kasabasında gerçekleştirdikleri ilk etap kampını değerlendirdi. Antrenman temposunun üst düzeyde ve takımdaşlık ruhunun ön planda olduğu, üst düzeyde verim aldıkları bir ilk etap kampını geride bıraktıklarını belirten Karaman, "Mevcut yapı dikkate alındığında istediğimizi aldık. Yönetimimizin fedakarlık içerisinde bir çalışması mevcut, onu da biliyoruz. Takım olma yolunda biz burada bir yol kat etsek de bunun bir ayağı eksik kalıyor. Bu eksikliklerimizi en kısa süre içerisinde gidereceğiz. Trabzon'daki izleme kadrosu içindeki arkadaşlarımız fedakarlık içinde çalışıyorlar. Kamp yoğunluğu döneminde arkadaşlarımızın da gece geç saatlere kadar çalışmaları var, bunları yok saymamız mümkün değil. Ama ortada bir Trabzonspor gerçeği var ki, ortadaki maddi sıkıntıları herkes biliyor. İnşallah burayı en kısa süre içerisinde atlatıp takımımıza katkı yapacak oyuncularla beraber önümüzdeki ikinci hazırlık dönemini geçiririz. Harika bir kamp dönemi, iyi bir çalışma ortamı oldu. Oyuncularımın çalışma performansından çok memnunun. Sadece birkaç oyuncumuzun adalesinde sorun oldu. Bütün oyuncularımın gösterdiği özveriden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Dışarıda kalan dahi bir an önce takımla birlikte çalışmak için sabırsızlandı. Biz onlara biraz daha beklemeleri gerektiğini söyledik ki ileride bir sıkıntı yaşamayalım" diye konuştu.



"RAKİBİN SAYGI DUYDUĞU BİR TRABZONSPOR İSTİYORUM"

Futbolun gerçeklerine asla sırt çeviremeyeceklerini ifade eden Karaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Benim kafamdaki Trabzonspor'da, yeteneklerine güvenmiş, arkadaşından güç alan, yanındakinin hatasını açık etmek yerine onun hatasını kapatan, futbolun doğrularını, hücumu savunmayı bütünlük içinde yapan, asla rakibinden çekinmeyen ama saygı duyan, maç sonunda da rakibin kendisine saygı duyması sağlayan bir Trabzonspor sahada görmek isterim."



"İHTİYAÇ OLAN BÖLGELER BELLİ"

Ligdeki takımların çok ciddi katkılarla yeni sezona hazırlığını ifade eden Karaman, şöyle devam etti: "Biz geçtiğimiz sezona göre savunma göbeğini boşaltmış durumdayız. Orta sahadan geçen seneden bize ciddi katkı sağlamış oyuncumuzun transferi gerçekleşti. O bölgede Bero'yu gönderdik. O bölge için de bir ihtiyaç hasıl olabilir. Kanatlara baktığımızda Castillo'nun iyi olduğu durumda dahi o bölge için arayışlarımız devam ederken Castillo'nun sakatlığı gerçekleşince orada da bir, belki iki oyuncu söz konusu. Bunlar takım için beklentiler. Biz kulübümüzün bize sunduğu imkanlara, 'Hayır öyle olacak, böyle olacak' diyecek pozisyonda değiliz, biz de oranın bir parçasıyız. Ortada sıkıntı varsa bu sıkıntıya elbette ortak olacağız. Altyapımızda olan 1461 Trabzon Kulübü'müzde olan oyuncularla kamp dönemi geçirdik. Bir noktaya getirebileceğimiz oyuncular olabilir, belki yetenek olarak takibini yapacağımız ve altyapıdan 1461'e gönderebileceğimiz oyuncular olabilir. Ancak görünen bir gerçek var ki, bölgesel olarak birçok yerde eksiğimiz var. Hayale de atlamayacağız. Trabzonspor takımı forması bir değerdir. Biz bu değere karşı kayıtsız kalmamız söz konusu değil."



"GÖNLÜMDEKİ FIRTINALARI İZAH EDEMEM"

Mütevazı bütçelerle acil ihtiyaç olan bölgelere oyuncular alıp yüksek enerji almaya gayret göstereceklerini anlatan Karaman, açıklamalarına şöyle devam etti: "Trabzonspor şu an maddi zorluklar içinde deyip ceremesini yapanlar çeksin deme lüksümüz yok. Benim burada bir çaresizliğim var. Varsa bir çare kulübe destek olunsun. En azından bir adım atılıyorsa biz bu adımın içinde olmayalım mı? Gönlüm çok şeyler arzu ediyor. Biz burada doğru transfer noktalarını doğru adamlarla değerlendirmiş olsak, benim gönlümdeki fırtınaları kimsenin görme şansı çok zayıf. Gönlümdeki fırtınaları izah etmem mümkün değil. Ama ben yıllardır alıştım. Biz acısında da, kederinde de, sevincinde de varız. Ne yaşayacaksak beraber yaşayacağız. Umuyorum ki özverili çalışan insanlar bu gayretimizi karşılıksız bırakmayacaklardır."



"3-5 KURUŞUN HESABINDA OLANLARLA AYNI PARALELDE GİTMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Takımdaki genç oyuncularla ilgili de konuşan Karaman, bu konuda şunları dedi: "Trabzonspor'da forma giymek, kampa gelmek, geçmiş dönemde hizmet etmiş değerlerle çalışmak, önünde hem genç kuşaktan gelmiş önü açık, ufku açık oyuncularla oynamak, hem de yıllardır bu lig içinde yaşayıp formamız altında çeşitli başarılar elde etmiş abileriyle oynamak onlar için çok ciddi bir şans. Onlar bizim evlatlarımız, geleni de gelmeyeni de, bizi tercih etmeyip başka yere gidenleri de... Biz hepsiyle alakalı, eğitimlerini tamamlamadı diye üzülüyoruz. Yoksa kısa zamanda kazanıp da evine götüreceği 3-5 kuruşun, otobüs bileti ile evine gitmek yerine kendi altına çekeceği aracı bugünden elde etmenin hesabı içinde olanlarla aynı paralelde gitmemiz söz konusu değil. Biz büyük resme bakarız. Benim sözlerimi alıp, 'Sefa'yı kast etti' dediler. Halbuki ben ne Sefa'yı, ne annesini, ne babasını ne de menajerini gördüm. Onlar bizim gençlerimiz, bize teslim, bize emanetler. Onları bir noktaya getiremezsek ailelerinden daha fazla üzülürüz. Belki ailesi kısa dönemde oğlu bir şey kazansın ister, biz onun büyük resmi görmesini isteriz. Altyapıdaki çocuklarımızın ve ailesinin gelişimi de dahil olmak üzere bu konu daha çok sosyolojik yönden ele alınmalı. Futbol bilgisi tek başına bu gençleri hayata hazırlamıyor. Biz onları geleceğe hazırlama noktası içerisinde futbol oynayan ve insan olarak, iyi ve topluma faydalı bir birey olarak katkı sağlama amaçlı gayret gösteririz. Ne eleştiririz ne de çocukları farklı noktalara getirip tartışılır hale getiririz. Evet almaları gereken yol var. Belki biraz daha beni birçok şeyde zorlamalıydılar ama kötü değiller. Arkadaşından bir adım daha öne geçip mesafe almaya çalışan var. Bu, 'Trabzonspor'a geldim, kampı gördüm, kamptan sonra gider iyi bir kulüpte 3-5 lira transfer parası alır kendime bir yol bulurum' değil. Bundan ziyade önlerinde kendi yaşlarında A Milli Takım forması giymiş bir hocaları var. Ben 18-20 yaşındaki bir insana çocuk gözüyle bakamam. Sadece eğitimleriyle alakalı biz biraz daha mesafe verip yol aldırmaya çalışıp onların gelişmelerine katkı sağlayabiliriz. Evet bir adım daha önde olan var bir adım geride olanlar var. Onları da kamp bitiminde durum değerlendirmesi yaptığımızda bilgilendirmeyi yapacağız. Açıkçası altyapı noktasında hem Trabzon'u hem bütün Karadeniz'i kucaklayıp yurt genelinde bir hamle başlatmamız gerekir diye düşünüyorum."



"ŞU ANDA TAKIMDA BİRBİRLERİNİ DESTEKLEME VE KUCAKLAMA VAR"

Oyuncularının çok iyi çalıştıklarını ve takımda herkesin birbirini destekleyip kucakladığını söyleyen Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Ben oyuncularıma teşekkür ederken klasik bir söylem değildi. Eğer bir olumsuzluk görmüş olsam bunu paylaşırım. Örneğin Castillo bana gelip, 'Hocam benim oynamam lazım, siz ve arkadaşlarım bana o güveni verdiniz. Benim arkadaşlarımın arasında olmam lazım' diyor. Ancak geçen yıldan kalan bir olgu var, 'Castillo sakat' deniyor. Örneğin Sosa'nın arka adalesinde sakatlığı var. MR'da, filmlerde belli oluyor, ödemi var. Bana göre şu anda erken başladı. Ancak Sosa özverili, bir an önce sahanın içinde olup arkadaşlarıyla olmak istiyor. İnsanlar yorum yapıyor, Castillo sakat, Sosa ağırdan alıyor'. Ben burada ne demeliyim? Kalecimiz tamam geçmişte bir şeyler yaşanmış, belki bir anlama sorunu olabilir. Onun geldiği andaki samimi özrünü görüyorsun. Milleti ne olursa olsun hepimiz insanız. Hele sporcu benim formamı giyiniyorsa benim için çok değerli. Geçmiş dönemde bunlar bir sözleşme yapmış, kimse bunlara silah dayayarak yapmadı bunu. Bunun içinde özveri gösterecek olan varsa onu bir şekilde gösterir ama bana göstereceği en büyük özveri saha içindeki duruşu. Disiplini ile çalışacak, antrenmanını yapacak. Kendisine forma veren insanlara iyi bir gösteri sunacak. Sahaya çıktığında elinden gelen tüm gayreti gösterecek. Onur ve Burak başta olmak üzere ciddi bir kaptanlık katılımları söz konusu. İnanılmaz bir sevgi ve saygı ortamı söz konusu. Çok ağır bir antrenman programı olmasına rağmen birbirlerine 'öf' dedikleri bir durum söz konusu değil. Şükürler olsun ki çok da iyi çalışıyorlar. Şu anda birbirlerini destekleme ve kucaklama var. İnşallah birkaç tane kalite araya katabilirsek seyredilmesi keyifli olan bir Trabzonspor oluştururuz."



"BİZİM İŞİMİZİN ÖZÜ GÜVENDİR"

Hiçbir oyuncularına karşı önyargılı olmadıklarını ifade eden Karaman, "Oyuncu çok zekidir, her şeyi görür. Biz onlara sadece sevgi veriyoruz. Yeteneğimiz ve bilgimiz ölçüsünde onları üst seviyeye çekmeye ve verimlerini yükseltmeye gayret gösteriyoruz. Sanıyorum bizde o samimiyeti görüyor ve hissediyorlar. Biz bunları yaparken ezbere yapmıyoruz. Burada hangi antrenmanı yapıyorlar, amacı ne, ulaşacakları nokta neresi, koştukları mesafe, harcadıkları kalori belli bir çizelge doğrultusunda yapılıyor. Akla gelebilecek her şey... Hepsinden önemlisi biz onlara karşı ön yargılı değiliz. Bizim işimizin özü güvendir. Oyuncum, 'Hocam biraz ağrım var' diyorsa ben ona inanırım. O benim için çok değerlidir. Çünkü biliyorum ki benim oyuncum bana yalan söylemez. Neye ihtiyacı varsa benimle onu paylaşır ve çözüm noktasında en büyük destekçisi ben olurum. Bu güvenin yansımasıdır diye düşünüyorum. Allah bozmasın inşallah. Bu konuda gerçekten çok memnunum" dedi.



"FENA BİR FİKSTÜR DEĞİL"

Süper Lig'de açıklanan 2018-19 sezonu fikstürü de değerlendiren Karaman, 'Zor bir lig. Her türlü zorluğa karşı hazırlıklı olmalısınız. Hafife alınacak bir lig değil. Ciddi çalışıyoruz. Fena bir fikstür değil. Ama ilk 4 haftaya baktığınızda zorluk derecesi olan müsabakalarımız var. Eksik bölgelerimiz var, hala katılmamış bizlerle çalışmamış oyuncularımız var. Umuyorum biran önce aramıza katılıp, gerekli antrenmanı yapmış ve her şeyiyle hazır olmuş bir Trabzonspor olarak o müsabakaya çıkarız. Ne kadar erken bir araya gelip hazırlanmış olursak o kadar başarı sağlarız. Baktığımızda ilk maçımızı oynayacağımız Başakşehir hazırlık anlamında bizden öndeler. Kadro yapılanması noktasında da. Bizim inancımız var, güveniyoruz" diye konuştu.



"TRANSFER İÇİN CİDDİ ANLAMDA BİR ÇALIŞMA, ÇABA VAR"

Transferle ilgili soruları da yanıtlayan Karaman, "Biz burada birçok şeyden daha uzak yaşıyoruz. Çabayı biliyorum, izleme komitesindeki arkadaşlar, hocalarımız ciddi anlamda çalışıyor, yöneticilerimizin ciddi anlamda oyuncu katmak için çalıştıklarını biliyorum. Ancak insanlar farklı olmuş. Ben bugün bir şey konuşup sözünü vermişsek bitmiştir. Ancak bir oyuncu 'akşam gelecek' deniyor. Bir bakıyorsun, 'Uçak kalkmadı, o olmadı bu olmadı' farklı mazeretler yaşanıyor. Bir taraftan da kulübün bütçesi belli, çok fazla açılmamamız lazım. Bu anlamda daha kontrollü gidiyoruz. Kamp yoğunluğundan dolayı ciddi bir mesaimiz var. Başladığımız andan itibaren müthiş özveri ile gidiyoruz. Bu kamp yoğunluğuna geçtiğimiz dönem içerisinde onların daha fazla zamanı olduğu için oradan daha fazla yardım istiyoruz. Bütçeyi belirleyecek olan yönetimimiz de orada, yan yanalar. Şu anda böyle bir ortam var. En son nokta içinde bize de transfer edilecek ismi söylüyorlar. Biz de 'Nasıl bir oyuncu geliyor' diye bakıyoruz, şayet uymayacak bir oyuncuysa fikrimizi söylüyoruz. Ama genelde 3 aşağı 5 yukarı fikirlerimiz örtüşüyor. Trabzon'da olduğumuz zaman beraber izliyorduk ancak burada program yoğunluğu çok fazla" ifadelerini kullandı.



"TRANSFERDE 5 EKSİĞİMİZ GÖRÜNÜYOR AMA BUNUN 7-8'İ DE VAR"

Trabzonspor'da geçmişte yaşanan sakatlıkların gelecek için de endişe verici olduğuna değinen ve görünürde 5 oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu belirten Karaman, "Şu anda baktığınızda eksiğimiz 5 gözüküyor. Ama bunun 7'si de 8'i de var. Bu tamamen bütçeyle alakalı bir durum. Sonuçta uzun bir lig, kupa oynayacaksın. Bunun, yağmuru, karı, sakatlığı var. Zaten 4-5 oyuncumuz geçmiş dönemde uzun sakatlık döneminden geçmiş. Örneğin Castillo, 'Ben hazırım, oynayacağım' dese de ben onu gerekirse iki hafta daha fedakarlık yapacağım. Bütün kas gruplarını tepeden tırnağa gözden geçireceğim. Ama 'Süreci uzun götürebileceğimiz bir dönem yaşayalım' diyeceğim. Burak ve Rodallega'nın ufak da olsa bir sıkıntısı var. Sosa sıkıntı yaşadı. Abdülkadir bile sertleşen adalesinden geçmiş dönemde sakatlık yaşamış. 'Hocam antrenmana çıkacağım, hazırım' dedi. Ben, 'Çıkamazsın, bekle' dedim. Çünkü geçmişte ben bunu tecrübe edindim. Sakatlık ve sağlamlık konusunda sağlamlığı uzun vadeye yayalım istiyorum. Mesela Kamil Ahmet'in uzun bir dönem sakatlık dönemi var. Bu oyuncu yapısında 5-6 oyuncumuzun sicilinde bu sakatlık işi varken bu işi hafife alamazsın. '1-2 savunma oyuncusu alayım' diyerek geçiştirmek de olmaz" diyerek açıklamalarını tamamladı.