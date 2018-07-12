Beyaz takım 2-1 kazandı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Beyaz takım 2-1 kazandı

    Beyaz takım 2-1 kazandı
    Dün şiddetli yağış altında gerçekleştirilen idmana izinli Onazi ile bir süre sahada ardından salonda çalışan Sosa ve Batuhan katılmadı. Oynanan çift kale maçta beyaz takım; Rodallega ve Ramil'in golleri ile 2-1 kazanırken, yeşil takımın tek golü Burak'tan geldi.
    1. 12.7.2018
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