Beyaz takım 2-1 kazandı

Dün şiddetli yağış altında gerçekleştirilen idmana izinli Onazi ile bir süre sahada ardından salonda çalışan Sosa ve Batuhan katılmadı. Oynanan çift kale maçta beyaz takım; Rodallega ve Ramil'in golleri ile 2-1 kazanırken, yeşil takımın tek golü Burak'tan geldi.