Alternatif aranıyor – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Alternatif aranıyor

    Alternatif aranıyor
    Slovenya'da ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlanan ve tedavisinin 6 ile 8 hafta arasında sürebileceği belirtilen Kolombiyalı oyuncu Castillo'nun yerine futbolcu bakılıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle Castillo'nun oynadığı mevkiye futbolcu bakmaya başladıklarını söyledi.
    1. 12.7.2018
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