Alternatif aranıyor

Slovenya'da ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlanan ve tedavisinin 6 ile 8 hafta arasında sürebileceği belirtilen Kolombiyalı oyuncu Castillo'nun yerine futbolcu bakılıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle Castillo'nun oynadığı mevkiye futbolcu bakmaya başladıklarını söyledi.