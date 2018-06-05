Trabzonspor'un yabancılarından 'EURO 2024' desteği – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'un yabancılarından ' 2024' desteği

    Trabzonspor'un yabancılarından 'EURO 2024' desteği

    'un yıldız oyuncuları Sosa, Kucka ve Pereira, " 2024 'de olmalı” yönünde görüş belirterek, Türkiye'ye EURO 2024 yolunda destek oldu.

    Bordo-mavililerin Arjantinli, Portekizli ve Slovak oyuncuları farklı dilleri konuşsalar da ve 2024 ile ilgili görüşleri ortak. Türkiye'nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığına tam destek veren 'un yıldızları , ve , 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapması gerektiğini savundu.

    Sosa: "Trabzon'da herkes futbola aşık"
    ekibinin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Türk halkının olan tutkusuna dikkat çekerek, "EURO 2024 Türkiye'de olmalı çünkü futbol tutkusu çok fazla olan bir ülke. Trabzon çok güzel bir şehir, taraftarlar çok çılgın. Buradaki herkes futbola aşık" dedi.

    Pereira: "Görülecek çok yer var"
    Bordo-mavili kulübün Portekizli futbolcusu Joao Pereira ise Türkiye'nin tarihi ve turistik zenginliklerine vurgu yaptı. Pereira, "Çok tarihi bir ülke. Görülecek çok fazla yer var. Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı, Kapadokya mutlaka görülmesi gereken yerler. Aynı zamanda , gibi yazlık yerler de var" diye konuştu.

    Kucka: "Trabzon çok güzel"
    Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Juraj Kucka da EURO 2024 adaylık dosyasındaki 9 kentten biri olan Trabzon'la ilgi görüşlerini paylaşarak, EURO 2024'ün Türkiye'de olması gerektiğini savundu. Kucka, "EURO 2024 bence Türkiye'de olmalı. Çünkü futbol burada bir tutku. Trabzon çok güzel bir şehir. Taraftarları çok çılgın. Ama güzel manada çünkü hepsi futbol sevdalısı" ifadelerini kullandı.
    1. 5.6.2018 12:38
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