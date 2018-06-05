Trabzonspor'un yabancılarından 'EURO 2024' desteği
Trabzonspor'un yıldız oyuncuları Sosa, Kucka ve Pereira, "EURO 2024 Türkiye'de olmalı” yönünde görüş belirterek, Türkiye'ye UEFA EURO 2024 yolunda destek oldu.
Sosa: "Trabzon'da herkes futbola aşık"
Karadeniz ekibinin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Türk halkının futbola olan tutkusuna dikkat çekerek, "EURO 2024 Türkiye'de olmalı çünkü futbol tutkusu çok fazla olan bir ülke. Trabzon çok güzel bir şehir, taraftarlar çok çılgın. Buradaki herkes futbola aşık" dedi.
Pereira: "Görülecek çok yer var"
Bordo-mavili kulübün Portekizli futbolcusu Joao Pereira ise Türkiye'nin tarihi ve turistik zenginliklerine vurgu yaptı. Pereira, "Çok tarihi bir ülke. Görülecek çok fazla yer var. Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı, Kapadokya mutlaka görülmesi gereken yerler. Aynı zamanda İzmir, Antalya gibi yazlık yerler de var" diye konuştu.
Kucka: "Trabzon çok güzel"
Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Juraj Kucka da EURO 2024 adaylık dosyasındaki 9 kentten biri olan Trabzon'la ilgi görüşlerini paylaşarak, EURO 2024'ün Türkiye'de olması gerektiğini savundu. Kucka, "EURO 2024 bence Türkiye'de olmalı. Çünkü futbol burada bir tutku. Trabzon çok güzel bir şehir. Taraftarları çok çılgın. Ama güzel manada çünkü hepsi futbol sevdalısı" ifadelerini kullandı.
- 5.6.2018 12:38
-
Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
-
Koç’a gönderme
Toplam 1
Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
-
Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Trabzonspor'un yabancılarından 'EURO 2024' desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.