Özkan Sümer titiz çalışıyor
FIrtına'nın yaşadığı şampiyonlukların ikisinde imzası bulunan genel koordinatör Özkan Sümer, titiz bir çalışma içine girdi. Bordomavililer, tecrübeli ve genç isimleri bir araya getirerek, sorun çıkaran değil, sorunların üstesinde gelebilecek karaktere sahip oyuncular takıma katılması için çabalıyor.
- 3.6.2018
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