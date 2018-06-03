Özkan Sümer titiz çalışıyor – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    titiz çalışıyor

    Özkan Sümer titiz çalışıyor
    FIrtına'nın yaşadığı şampiyonlukların ikisinde imzası bulunan genel koordinatör , titiz bir çalışma içine girdi. Bordomavililer, tecrübeli ve genç isimleri bir araya getirerek, sorun çıkaran değil, sorunların üstesinde gelebilecek karaktere sahip oyuncular takıma katılması için çabalıyor.
    1. 3.6.2018
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