Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 11 maçta bordo-mavililer 3 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.
Trabzonspor'un 15 golüne, Akhisarspor 21 golle karşılık verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Teleset Mobilya Akhisarspor, 6-1 gibi farklı sonuçla kazandı.
MANİSA'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılabildi.
Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti.
Bordo-mavililer bu maçlarda 8 gol yedi, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:52
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Zirveye bağlandı
Toplam 1
Yorum
Zirveye bağlandı. ts maçında talisca topu elle kesti devam medel son adam ndoye düşürdü devam 2. golden önce faulü yapan caner faulü kullanan bjk ee böyle
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Kocaman kehanet!
Toplam 2
Yorum
haydar Aykut hoca kehanet değil gerçekleri söylüyor her takım her takımı yenebilir.Bunun neresi kehanet. Önemli olan sonuna kadar mücadele etmek.
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 4
Yorum
KENAN Trabzon ingiltere gibi bir futbol fabrikası, neden bir yabancı şirkete satıamıyor ki, Trabzonda fabrika yok, futbolu fabrikaya döüştürürüz.
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