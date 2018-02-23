Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Katar Emiri ailesine ait bir holdingin Trabzonspor'un yüzde 50'sine 250 milyon dolar teklif yapacağı iddia edildi.
Başta dünyanın en iyi ligleri olmak üzere pek çok ülkede sıkça görülmeye başlayan 'sahiplik' sistemi Türkiye'ye de geliyor!
Daha önce gündeme gelen Başakşehir'in yabancı sermayeye satılması yönündeki gelişmeden sonra bu kez de Trabzonspor için bomba bir iddia gündeme geldi.
El Cezire televizyonu, Katar Emiri ailesine ait bir holdingin Trabzonspor'un yüzde 50'lik hissesini satın almak istediğini duyurdu.
Bordo mavili kulübün hisselerinin yarısı için teklif edilmesi planlanan rakam ise 250 milyon dolar!
1.5 YILDIR TAKİP EDİYORLAR
Katar'ın zengin iş adamlarından Muntag Al Gafy, 1.5 yıldır gerek Trabzon'u gerekse de Trabzonspor'u inceliyor ve takip ediyor.
Hatırlanacağı üzere Katar ve Trabzonspor cepheleri yeni stadın yapımında da ortak hareket etmişti. Ayrıca Katar bankası QNB, halihazırda Karadeniz ekibinin formasında göğüs sponsoru.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:50
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Bjk-Fb derbisi 5. kez Çakır'ın
Toplam 7
Yorum
UZMAN ANALİST BJK BAYERN MAÇINDA RAKİBİN İSMİ FENER OLSAYDI ORTALIGI YIKMIŞTINIZ YA HAKEM FENERLİ KIRMIZI VERDİ DİYE
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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