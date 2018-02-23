Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif – Fotomaç – 23 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'a 250 milyon $'lık teklif

    Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif

    Emiri ailesine ait bir holdingin 'un yüzde 50'sine 250 milyon dolar teklif yapacağı iddia edildi.

    Başta dünyanın en iyi ligleri olmak üzere pek çok ülkede sıkça görülmeye başlayan 'sahiplik' sistemi 'ye de geliyor!

    Daha önce gündeme gelen Başakşehir'in yabancı sermayeye satılması yönündeki gelişmeden sonra bu kez de için bomba bir iddia gündeme geldi.

    televizyonu, Emiri ailesine ait bir holdingin Trabzonspor'un yüzde 50'lik hissesini satın almak istediğini duyurdu.

    Bordo mavili kulübün hisselerinin yarısı için teklif edilmesi planlanan rakam ise 250 milyon dolar!

    1.5 YILDIR TAKİP EDİYORLAR

    Katar'ın zengin iş adamlarından Muntag Al Gafy, 1.5 yıldır gerek Trabzon'u gerekse de Trabzonspor'u inceliyor ve takip ediyor.

    Hatırlanacağı üzere Katar ve Trabzonspor cepheleri yeni stadın yapımında da ortak hareket etmişti. Ayrıca Katar bankası QNB, halihazırda Karadeniz ekibinin formasında göğüs sponsoru.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN