Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif

Başta dünyanın en iyi ligleri olmak üzere pek çok ülkede sıkça görülmeye başlayan 'sahiplik' sistemi Türkiye'ye de geliyor!

Daha önce gündeme gelen Başakşehir'in yabancı sermayeye satılması yönündeki gelişmeden sonra bu kez de Trabzonspor için bomba bir iddia gündeme geldi.

El Cezire televizyonu, Katar Emiri ailesine ait bir holdingin Trabzonspor'un yüzde 50'lik hissesini satın almak istediğini duyurdu.

Bordo mavili kulübün hisselerinin yarısı için teklif edilmesi planlanan rakam ise 250 milyon dolar!

1.5 YILDIR TAKİP EDİYORLAR

Katar'ın zengin iş adamlarından Muntag Al Gafy, 1.5 yıldır gerek Trabzon'u gerekse de Trabzonspor'u inceliyor ve takip ediyor.

Hatırlanacağı üzere Katar ve Trabzonspor cepheleri yeni stadın yapımında da ortak hareket etmişti. Ayrıca Katar bankası QNB, halihazırda Karadeniz ekibinin formasında göğüs sponsoru.