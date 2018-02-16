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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Kalbimiz Mehmetçik’le

    Kalbimiz Mehmetçik’le

    Kaptan Onur ile Burak, operasyonuna destek mesajı verdi

    Trabzonsporlu oyuncular bir yandan meslekleri olan futbol için çalışmalarını sürdürseler de akılları tüm gibi Afrin'de teröristlere yönelik olarak gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı' harekatında...

    Takım kaptanları Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz dün yaptıkları açıklama ile operasyonuna katılan Mehmetçikler'e destek verdi. İkili, "Dualarımız ve kalbimiz onlarla, tırnaklarına zarar gelmez inşallah" dedi. Diğer futbolcular da harekatın bir an önce başarıyla sonuca ulaşmasını dilediler.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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