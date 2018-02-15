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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Usta-Çalımbay zirvesi

    Usta-Çalımbay zirvesi

    Başkan Usta ile teknik direktör Çalımbay, İstanbul’da bir araya geldi. Takımın gidişatının masaya yatırıldığı toplantıda tecrübeli hoca, en kısa sürede yükselişe geçme sözü verdi

    Sezonun ikinci yarısına yapılan kötü başlangıç sonrası eleştirilere maruz kalan yönetim kurulu, durumu tersine çevirmek istiyor. Bordo- mavili takımın başkanı Muharrem Usta da bu doğrultuda İstanbul'da önceki gün teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir araya geldi. Görüşmede Usta, tecrübeli teknik adama takımın son durumunu sordu.

    YARIŞIN İÇİNDEYİZ
    Rıza Çalımbay geldiği günden itibaren sadece Malatyaspor'a mağlup olduğunu ve beraberlik serisine en kısa sürede son vereceklerini dile getirdi. Çalımbay'ın "Merak etme başkan, yükselişe geçeceğiz" dediği belirtildi. Usta, Başakşehir maçının kazanılması durumunda zirve yarışının devam edeceğini belirterek 54 yaşındaki hocadan galibiyet istedi.

    Yunus Emre SEL
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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