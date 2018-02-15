Usta-Çalımbay zirvesi

ikinci yarısına yapılan kötü başlangıç sonrası eleştirilere maruz kalan yönetim kurulu, durumu tersine çevirmek istiyor. Bordo- mavili takımın başkanıda bu doğrultuda İstanbul'da önceki gün teknik direktörile bir araya geldi. Görüşmede, tecrübeli teknik adama takımın son durumunu sordu.Çalımbay geldiği günden itibaren sadece'a mağlup olduğunu ve beraberlik serisine en kısa sürede son vereceklerini dile getirdi. Çalımbay'ın "Merak etme başkan, yükselişe geçeceğiz" dediği belirtildi. Usta,maçının kazanılması durumunda zirve yarışının devam edeceğini belirterekhocadan galibiyet istedi.