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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Başkent'e gitti

    Trabzonspor Başkent'e gitti

    Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yarın, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak , Ankara’ya gitti.

    Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlirbirliği maçının son taktik çalışmasını yaptı. Antrenmana tedavileri süren Burak Yılmaz, Esteban, Mustafa Akbaş ve izinli olan Onazi katılmadı. Hazırlıklarını tamamlayan , Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile 14.15'te Ankara'ya hareket etti. Kafilede, Burak Yılmaz, Estaban, Mustafa Akbaş ve Onazi'nin yer almadı. Sarı kart cezalısı olan Yusuf Yazıcı'da Ankara'ya götürülmezken, uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Castillo ise kafilede yer aldı.

    Futbolculara resim süprizi
    Trabzonspor kafilesi Ankara'ya hareket etmeden önce bir taraftar kara kalem ile çizdiği resimleri futbolculara imzalatarak sürpriz yaptı. Kaleci Onur Kıvrak, Trabzonspor'un efsane kalecisi Beşiktaş Teknik Diektörü Şenol Güneş ile birlikte olduğu resmi imzalayarak, genç taraftara teşekkür etti. Sosa ve Abdulkadir Ömür de kara kalemle çizilen resimlerini imzalayarak, havaalanına kadar gelen tarafta teşekkür etti.

    Muhtemel 11
    Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısına Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Olcay ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:05
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