Trabzonspor Başkent'e gitti
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yarın, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, Ankara’ya gitti.
Futbolculara resim süprizi
Trabzonspor kafilesi Ankara'ya hareket etmeden önce bir taraftar kara kalem ile çizdiği resimleri futbolculara imzalatarak sürpriz yaptı. Kaleci Onur Kıvrak, Trabzonspor'un efsane kalecisi Beşiktaş Teknik Diektörü Şenol Güneş ile birlikte olduğu resmi imzalayarak, genç taraftara teşekkür etti. Sosa ve Abdulkadir Ömür de kara kalemle çizilen resimlerini imzalayarak, havaalanına kadar gelen tarafta teşekkür etti.
Muhtemel 11
Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısına Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Olcay ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:05
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Japon başkonsolos Ehara'dan G.Saray'a ziyaret
Toplam 2
Yorum
gs haklisin kardes,biz yok etmek onlar degerlerine sahip cikarak yasiyorlar,biz her seyi kaybediyoruz oysa daha ioo yasina basmadik cok yazik
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Gomis satıldı!
Toplam 17
Yorum
GSli Yazin satilabilir bence! Adamin 1-2 senesi kalmis zaten cok yavas kaliyor.
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Kartal, Avrupa devlerini solladı
Toplam 7
Yorum
Hamit Para basanin dünya kadar borcumu olur sizde amada abardiyorsunuz
Trabzonspor Başkent'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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