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    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’nın yeni prensi

    UEFA’nın yeni prensi

    , ‘geleceğe damga vuracak 50 oyuncu’ arasında ’ya da yer verip, ‘2018’de onları mutlaka izleyin’ dedi

    'da sergilediği futbol ve attığı gollerle, Avrupa devlerinin takibine giren , 'nın da gözünden kaçmadı. Avrupa futbolunun patronu, resmi sitesinde 'Geleceğe Damga Vuracak 50 Oyuncu' etiketiyle yayınladığı listede bordo-mavili oyuncuya da yer verdi. Gelecek vaat eden genç oyuncuların tanıtıldığı haberde, takipçilere, '2018'de mutlaka bunları izleyin' notu düşüldü. Yusuf'un Süper Lig'in ilk yarısındaki tüm maçlarda forma giydiğini de hatırlatan site, 'ın 20 yaşındaki öğrencisi hakkındaki övgülerinden de bahsedildi. Yusuf Yazıcı bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:06
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