İlle de Moledo
Brezilyalı stoper için 500 bin euro’yu kabul etmeyen Panathinaikos’la görüşmeleri sürdüren yönetim, rakamı artırıp bu transferi bitirmek istiyor
SAĞ VE SOL STOPER OYNAYA BİLİYOR
Rıza Çalımbay'ın Moledo'yu daha önce birçok kez izlettiği ve alınması halinde çok faydalı olacağını söylediği öğrenildi. Ancak Finansal Fair Play kriterlerini de dikkate alan yönetim, pazarlıkta işi sıkı tutuyor. Brezilya'nın İnternacional takımı ile Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv'de de forma giyen 1.88 boyundaki Moledo sağ ve sol stoper oynayabiliyor.
Yunus Emre SEL
Değişmez olur (Mini yorum: Cem Altıparmak)
Moledo, İnternacional'de gösterdiği performansla Avrupa'nın yolunu tuttu ama ben Brezilya Ligi performansını ölçü almıyorum. Asıl Yunanistan'da ortaya koyduğu futbol dikkat çekici. Uzun boylu, kuvvetli, topla çıkmayı seven, cüsseli olmasına rağmen çabuk ve hamleli bir stoper. Oyun anlayışı tatlı sert diyebileceğimiz cinsten. Kariyerinde belki sadece 1 kez kırmızı kart gördü fakat geçen sezonki 12 sarı kart handikap hanesine yazılabilir. Eğer gelirse Trabzonspor savunmanın değişmez ismi olur diye düşünüyorum.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:06
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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