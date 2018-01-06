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    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İlle de Moledo

    İlle de Moledo

    Brezilyalı stoper için 500 bin euro’yu kabul etmeyen Panathinaikos’la görüşmeleri sürdüren yönetim, rakamı artırıp bu transferi bitirmek istiyor

    Sol bekin yanı sıra bir de stoper almak isteyen , Rodrigo Moledo için girişimlerini sürdürüyor. Brezilyalı stoper için Panathinaikos'a daha önce yapılan 500 bin euro'luk teklif, Yunan ekibi tarafından reddedilmişti. Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Moledo'da ısrarcı olması üzerine rakamı yükseltme kararı aldı. Yeni teklifin kabul edilmesi halinde, 30 yaşındaki oyuncu ile masaya oturulacak. Anlaşma sağlanırsa transfer bitirilecek.

    SAĞ VE SOL STOPER OYNAYA BİLİYOR
    Rıza Çalımbay'ın Moledo'yu daha önce birçok kez izlettiği ve alınması halinde çok faydalı olacağını söylediği öğrenildi. Ancak Finansal Fair Play kriterlerini de dikkate alan yönetim, pazarlıkta işi sıkı tutuyor. Brezilya'nın İnternacional takımı ile Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv'de de forma giyen 1.88 boyundaki Moledo sağ ve sol stoper oynayabiliyor.
    Yunus Emre SEL

    Değişmez olur (Mini yorum: Cem Altıparmak)
    Moledo, İnternacional'de gösterdiği performansla Avrupa'nın yolunu tuttu ama ben Brezilya Ligi performansını ölçü almıyorum. Asıl Yunanistan'da ortaya koyduğu futbol dikkat çekici. Uzun boylu, kuvvetli, topla çıkmayı seven, cüsseli olmasına rağmen çabuk ve hamleli bir stoper. Oyun anlayışı tatlı sert diyebileceğimiz cinsten. Kariyerinde belki sadece 1 kez kırmızı kart gördü fakat geçen sezonki 12 sarı kart handikap hanesine yazılabilir. Eğer gelirse Trabzonspor savunmanın değişmez ismi olur diye düşünüyorum.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:06
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