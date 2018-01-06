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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Sol bek arayışı 4 koldan sürüyor

    Sol bek arayışı 4 koldan sürüyor
    MAS'ın Boca Juniors'a satılmasının ardından sol bek arayışı hız kazandı. Yönetim, gündemde yer alan Sakıb Aytaç (Antalyaspor), Aziz Behich (Bursaspor), Vincent Bessat (Caen) ve Cheikh M'Bengue (St.Etienne) için çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimlerden birinin transfer edilmesi bekleniyor. 'ın favorisi eski öğrencisi Sakıb Aytaç
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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