;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mas gitti, derdi bitti!

    Mas gitti, CAS derdi bitti!

    'ın bonservis bedelinin bir taksidini 'ya ödemediği belirtilen , Arjantinli futbolcuyu 'a satarak kaynak yarattı, Uluslararası 'nde yaşayacağı sorunların da şimdiden önüne geçti.

    Milliyet'in haberine göre; , (Uluslararası ) için direkten döndü. Karadeniz ekibinin 'dan 1.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı oyuncu için gereken taksitlerden birini yatırmadığı gerekçesiyle, Arjantin ekibinin CAS'ın yolunu tuttuğu, kasım ayında bu ülke basını tarafından duyurulmuştu. Trabzonspor, 'a satarak hem kendisini korudu, hem de futbolcunun isteğini yerine getirmiş oldu.

    ZARAR ETMEDİLER
    Sampaoli'nin Tangocular'ın başına geçmesinin ardından milli takımda yer bulamamaya başlayan ve yeniden yerini kazanmak için ülkesine dönmek isteyen tecrübeli futbolcuyu 2.3 milyon dolar karşılığında vererek, Mas transferinden zarar etmemeyi başaran bordo-mavililer, San Lorenzo'ya gerekli ödemenin yapılmasını sağlayacak kaynağı da yaratmış oldu. Böylece CAS sürecini de gereksiz hale getirdi.

    'nın uygulamasındaki başa-baş kuralı açısından da Mas transferi, Karadeniz ekibinin hanesine artı bir puan yazdıracak. Mali tablolaları çok iç açıcı olmayan ve gelen-giden futbolcu rakamlarında da giderleri gelirlerinden fazla olan Trabzonspor, Arjantinli oyuncu ile yollarını ayırarak, UEFA'daki sürece elini güçlendirecek bir parça ekledi.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mas gitti, CAS derdi bitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN