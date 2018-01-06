Mas gitti, CAS derdi bitti!
Emmanuel Mas'ın bonservis bedelinin bir taksidini San Lorenzo'ya ödemediği belirtilen Trabzonspor, Arjantinli futbolcuyu Boca Juniors'a satarak kaynak yarattı, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde yaşayacağı sorunların da şimdiden önüne geçti.
Milliyet'in haberine göre; Trabzonspor, CAS (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) için direkten döndü. Karadeniz ekibinin San Lorenzo'dan 1.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı oyuncu için gereken taksitlerden birini yatırmadığı gerekçesiyle, Arjantin ekibinin CAS'ın yolunu tuttuğu, kasım ayında bu ülke basını tarafından duyurulmuştu. Trabzonspor, Emmanuel Mas'ı Boca Juniors'a satarak hem kendisini korudu, hem de futbolcunun isteğini yerine getirmiş oldu.
ZARAR ETMEDİLER
Sampaoli'nin Tangocular'ın başına geçmesinin ardından milli takımda yer bulamamaya başlayan ve yeniden yerini kazanmak için ülkesine dönmek isteyen tecrübeli futbolcuyu 2.3 milyon dolar karşılığında vererek, Mas transferinden zarar etmemeyi başaran bordo-mavililer, San Lorenzo'ya gerekli ödemenin yapılmasını sağlayacak kaynağı da yaratmış oldu. Böylece CAS sürecini de gereksiz hale getirdi.
UEFA'nın Finansal Fair Play uygulamasındaki başa-baş kuralı açısından da Mas transferi, Karadeniz ekibinin hanesine artı bir puan yazdıracak. Mali tablolaları çok iç açıcı olmayan ve gelen-giden futbolcu rakamlarında da giderleri gelirlerinden fazla olan Trabzonspor, Arjantinli oyuncu ile yollarını ayırarak, UEFA'daki sürece elini güçlendirecek bir parça ekledi.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:56
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