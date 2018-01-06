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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Bongonda Çizme’ye

    Bongonda Çizme’ye

    Trabzon’un gözden çıkardığı ’ya Serie A’da kümede kalma mücadelesi veren talip oldu

    Antalya kampına götürülmeyen ve kulüp bulması istenen 'ya İtalya'dan talip çıktı. Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren , 22 yaşındaki Belçikalı oyuncuya teklif yaptı. Çizme ekibinin, 'un Bongonda ile sözleşmesini feshetmesini beklediği, ardından bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo ile masaya oturacağı bildirildi. Benevento'nun Osmanlıspor'dan Cheick Diabate'yi de istediği ifade ediliyor. Bordo-mavili takımın, sezon başında Celta Vigo'dan 400 bin euro'ya kiraladığı Bongonda, ligde ve kupada 6 maçta şans bulurken, kupada 2 kez fileleri havalandırmıştı.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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