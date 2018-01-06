Onazi oldi Yattara
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:05
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 5
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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