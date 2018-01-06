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    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Onazi oldi Yattara

    Onazi oldi Yattara
    KAMPA en erken katılan yabancı olarak 'takdir' toplayan Ogenyi Onazi, saçlarını sarıya boyattı. Bu haliyle 'un efsane oyuncusu Gineli İbrahima Yattara'yı hatırlattı. Daha önce Yattara ile birlikte forma giyen kaptan ile , Nijeryalı futbolcuya, 'Yattara' yakıştırması yaparak takıldılar
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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