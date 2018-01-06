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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    N’Doye da kampa katıldı

    N’Doye da kampa katıldı
    Yabancı oyunculardan Dame N'Doye da önceki akşam kampa gelerek çalışmalara başladı. Yol izni verilen kaleci Esteban, , Pereira, Durica, Matus Bero, Hubocan, Kucka, Castillo ve Hugo Rodallega'nın da bugün takıma katılmaları bekleniyor. Geç katılan oyunculara ekstra çalışmalar uygulanıp, diğer futbolcularla idman açıkları kapatılacak
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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