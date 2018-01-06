İlk görüntü iyi

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HEPSİ
    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

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    'un ilk iki günkü kamp performansının oldukça olumlu olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar oyuncular planlanan tarihte sorunsuz bir şekilde kampa katıldı. Yabancı oyuncular da kademeli olarak gelecekler. Devre arası kampları sezonun ilk yarısında görülen eksikleri gidermek ve yeni transferlerin adaptasyonu açısından önemli. İdmanlarda tüm oyuncuların hırslı ve neşeli olduğu, fiziksel bir eksiklerinin bulunmadığı görüldü. Ancak henüz tam kadro olmadığı için yüklemeler başlamadı. İşte o zaman takımın gerçek potansiyeli ortaya çıkacaktır.

    Yunus Emre Sel
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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