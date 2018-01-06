Hırs, coşku, neşe
Antalya kampı devam ediyor. İkinci günde kondisyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Minyatür çift kaleyi kazanan takım büyük sevinç yaşadı
HOCAM KARŞIDAN OYNAYIN
Burak Yılmaz, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'dan kurulu takımı penaltı atışları sonucunda mağlup eden takım büyük bir sevinç yaşadı. Uğur, kazanmalarına rağmen Rıza Çalımbay'ın maçtaki yönetimini eleştirerek, "Hocam sana da yelek verelim, karşıdan oyna" esprisini yaptı. Uğur'un bu sözleri herkesi güldürdü.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:01
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 5
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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