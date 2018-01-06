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    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hırs, coşku, neşe

    Hırs, coşku, neşe

    Antalya kampı devam ediyor. İkinci günde kondisyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Minyatür çift kaleyi kazanan takım büyük sevinç yaşadı

    Trabzonspor devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Bordomavililer kampın ikinci gününde sabah kondisyon çalışmasının ardından dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise minyatür kale maç yapıldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın hakemlik yaptığı karşılaşmayı Uğur, Okay ve Mustafa Akbaş'tan oluşan takım kazandı.

    HOCAM KARŞIDAN OYNAYIN
    Burak Yılmaz, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'dan kurulu takımı penaltı atışları sonucunda mağlup eden takım büyük bir sevinç yaşadı. Uğur, kazanmalarına rağmen 'ın maçtaki yönetimini eleştirerek, "Hocam sana da yelek verelim, karşıdan oyna" esprisini yaptı. Uğur'un bu sözleri herkesi güldürdü.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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