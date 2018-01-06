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HEPSİ
    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Başkan !

    Başkan Alemdaroğlu!
    Yönetimin isteğiyle kampta kafile başkanlığına genel sayman Okan getirildi. Takımın sorunları ve ihtiyaçlarının yanı sıra gelen ve gidenlerle ilgilenecek olan Alemdaroğlu, "Çok faydalı bir kamp dönemi geçireceğimize inanıyorum. 2. yarı daha farklı bir takım olacağız" dedi.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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