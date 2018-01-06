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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Gölde top avı başladı

    Gölde top avı başladı
    Kamp tesisleri futbolcular ve teknik heyetten tam not aldı. sahalarının çok kaliteli olduğunu belirten oyuncular, otele yakınlığının avantaj olduğunu ifade ettiler. Tek sıkıntı ise sahanın kenarındaki göl! Telleri aşan toplar sürekli bu göle gidiyor. Malzemeciler kaçan topları bulmakta zor anlar yaşıyor.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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