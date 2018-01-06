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    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Niye gittim ben de anlamadım

    Niye gittim ben de anlamadım
    Halilhodzic, bordo-mavili takıma 2. gelişinde yanlış karar verdiğini söyledi. Japonya'yı çalıştıran Boşnak hoca, "Çoğu insanın anlamadığı bir tercihte karar kıldım. Ben de tam olarak anlamadım. Avrupa'dan çok büyük teklifler aldım. Ama söz verdiğim için 'a gittim. Başkan bana takımı şampiyon yapabileceğimizi söyledi. Hiç tanımadığım oyuncular buldum. Malesef takımın arkasında görünen insanlar, gerçekte takımın arkasında değildi. Ama güzel şekilde ayrıldık" dedi.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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