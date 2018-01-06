Niye gittim ben de anlamadım









Halilhodzic, bordo-mavili takıma 2. gelişinde yanlış karar verdiğini söyledi. Japonya'yı çalıştıran Boşnak hoca, "Çoğu insanın anlamadığı bir tercihte karar kıldım. Ben de tam olarak anlamadım. Avrupa'dan çok büyük teklifler aldım. Ama söz verdiğim için Trabzonspor 'a gittim. Başkan bana takımı şampiyon yapabileceğimizi söyledi. Hiç tanımadığım oyuncular buldum. Malesef takımın arkasında görünen insanlar, gerçekte takımın arkasında değildi. Ama güzel şekilde ayrıldık" dedi. 06 Ocak 2018, Cumartesi Güncelleme: 01:04 Etiketler: Trabzonspor







