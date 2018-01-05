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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'dan 'ya övgü

    UEFA'dan Yusuf Yazıcı'ya övgü

    , gelecek vadeden en yetenekli 50 oyuncu arasında 'un milli oyuncusu 'yı da gösterdi.

    'nın internet sitesinde yer alan haberde, 2018'de performansıyla yeşil sahalara damga vurması beklenen en yetenekli 50 oyuncunun listesine yer verildi.

    Listede yer alan tek Türk futbolcu, 'da son dönemde gösterdiği üstün performansla beğeni toplayan 20 yaşındaki oldu.

    Haberde, milli futbolcudan övgüyle bahsedilerek, "Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, orta sahanın hücum bölgesinde oynayan Yusuf Yazıcı'nın potansiyelini ve kendine duyduğu güveni artırdı. Yazıcı, bu sezon 17 lig maçının tümünde forma giydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği maçlarda 3 gol kaydetti.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:43
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