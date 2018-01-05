UEFA'dan Yusuf Yazıcı'ya övgü
UEFA, gelecek vadeden en yetenekli 50 oyuncu arasında Trabzonspor'un milli oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı da gösterdi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, 2018'de performansıyla yeşil sahalara damga vurması beklenen en yetenekli 50 oyuncunun listesine yer verildi.
Listede yer alan tek Türk futbolcu, Trabzonspor'da son dönemde gösterdiği üstün performansla beğeni toplayan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı oldu.
Haberde, milli futbolcudan övgüyle bahsedilerek, "Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, orta sahanın hücum bölgesinde oynayan Yusuf Yazıcı'nın potansiyelini ve kendine duyduğu güveni artırdı. Yazıcı, bu sezon 17 lig maçının tümünde forma giydi." değerlendirmesinde bulunuldu.
Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği maçlarda 3 gol kaydetti.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:43
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Toplam 4
Yorum
NE TEŞEKKÜRÜ BİRDE BU ÇIKTI KULÜBÜMÜZE VERDİĞİ KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR. O KADAR KIYMETLİYSE YOLLAMAYIN?
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Umrumda bile değil!
Toplam 45
Yorum
cozıf ozan gercektende iyi oyuncu surekli oynarsa tutturur size söyliyim baska takıma giderse ozaman pişman olacaksınız bana göre suanki durumda m
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Umrumda bile değil!
Toplam 45
Yorum
halloween Giydiği formanın ağırlığının farkında değil. Sürekli saçıyla oynuyor. Bu sene biraz iyi oynuyordu o da aykuta takıldı. Yürüsün anca gider...
UEFA'dan Yusuf Yazıcı'ya övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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