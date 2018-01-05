Trabzonspor'da Çalımbay, Sakıb’ı istiyor
TRANSFER çalışmalarına hız veren Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın Antalyaspor’dan eski öğrencisi Sakıb Aytaç’ı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.
Bordo-mavililer, Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmasının ardından özellikle sol bek arayışlarına hız verirken, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ın alınması yönünde yönetime görüş bildirdiği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun Çalımbay'ın sol bek tercihinde ilk sıralarda yer aldığı, ifade edilirken, yönetimin farklı isimler için de araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.
17 MAÇTA FORMA GİYDİ, 3 ASİST YAPTI
26 yaşındaki Sakıb Aytaç, bu sezon Antalyaspor forması ile lig ve kupada 17 maçta 1470 dakika sahada kaldı. Sol bek oyuncusu bu 17 maçta 3 asistlik performans sergiledi. Sakıb'ın Antalyaspor ile olan sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:17
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 17
Yorum
Rakip? Yeni bir transferin gelip'de "nerde kalmistik" diyecek hali yok ya gerci gs eskileri hep topladi. Umut Bulut GS'de!
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Sol kanat uçuşa geçiyor
Toplam 4
Yorum
OKAN GİBİ FUTBOLCULAR OLMALI. GS TEKRAR BİR SÜPRİZLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN GS DAKİ TÜRK FUTBOLCULARIN SAYISINI ARTIRMALI. BUNU EN İYİ DE HOCA BİLİYOR. BUNLARDA HASAN ŞAŞ ,
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FLAŞ | Golcü oyuncu imzayı attı!
Toplam 1
Yorum
CELAL AKHISAR DA ALANYA DAN SONRA DUSECEK IKINCI TAKIM OLDU TBR
Trabzonspor'da Çalımbay, Sakıb’ı istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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