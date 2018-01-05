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    05 Ocak 2018, Cuma
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    'da Çalımbay, Sakıb’ı istiyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da Çalımbay, Sakıb’ı istiyor

    çalışmalarına hız veren ’da teknik direktör ’ın ’dan eski öğrencisi ’ı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

    Bordo-mavililer, Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmasının ardından özellikle sol bek arayışlarına hız verirken, teknik direktör 'ın 'da forma giyen 'ın alınması yönünde yönetime görüş bildirdiği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun Çalımbay'ın sol bek tercihinde ilk sıralarda yer aldığı, ifade edilirken, yönetimin farklı isimler için de araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.

    17 MAÇTA FORMA GİYDİ, 3 ASİST YAPTI
    26 yaşındaki , bu sezon forması ile lig ve kupada 17 maçta 1470 dakika sahada kaldı. Sol bek oyuncusu bu 17 maçta 3 asistlik performans sergiledi. Sakıb'ın Antalyaspor ile olan sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:17
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