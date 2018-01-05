Trabzonspor, Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü

Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Daha sonra ise kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.



'RIZA HOCA'YA RAĞMEN BEYAZ TAKIM KAZANDI!

Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular gruplar halinde dar alanda çift kale maç oynarken, Uğur Demirok'un yer aldığı beyaz takım ile Burak Yılmaz'ın yer aldığı yeşil takım arasındaki mücadele dikkat çekti. Hakemliğini teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yaptığı mücadeleyi Uğur'un bulunduğu beyaz takım kazanırken, maçın ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular Rıza Hoca'ya, 'Hocam içinizdeki yeşil formayı çıkarın. Size rağmen kazandık' şeklinde takıldı. N'DOYE KAMPA KATILDI Antrenmana kamp kadrosuna alınmayan Volkan ve Bongonda'nın yanı sıra Onazi ve N'Doye dışındaki yabancı oyuncular katılmadı. İzin süreleri bugün tamamlanan yabancı oyuncuların akşama kadar kademeli olarak takımın kampına katılacağı belirtilirken, Onazi'den sonra kampa gelen ikinci yabancı oyuncu olan Dame N'Doye da sabah yapılan antrenmanda yer aldı. Bordo-mavililer bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.