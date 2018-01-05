;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    2 kulvarda da iddialı olacağız

    2 kulvarda da iddialı olacağız
    , ligde ve kupada iddialı olduklarını söyledi. Sezona kötü başladıklarını ancak sonunu iyi getirdiklerini belirten Meriç, "İyi bir kamp dönemi sonrası 2. yarıda da aynı başarımızı sürdürmek istiyoruz. Son 10 yılın en iyi kadrolarından birine sahibiz. Bu takım en az Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek. Kupada da Konya'yı eleyeceğiz" dedi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2 kulvarda da iddialı olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN