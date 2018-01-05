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Hücuma dönük bir orta saha oyuncusu isteyen San Lorenzo teknik direktörü Pampa Biaggio'nun, yönetime, Sosa'nın ismini verdiği belirtilirken, Arjantin ekibinin bu transferde tek sıkıntısının futbolcunun mali yükümlülükleri olduğu vurgulandı. Oyuncunun maaşının çok yüksek olmasının San Lorenzolu yöneticileri düşündürdüğü kaydediliyor.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:31
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
Jose Sosa’ya TALİP var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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