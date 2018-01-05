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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’ya var

    Jose Sosa’ya TALİP var
    LiGİN ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan 'ya çıktı. Bordo- mavili kulüpten sol bek Mas'ı eden 'un en güçlü rakiplerinden 'nun da karşı atağa kalkarak Sosa'ya kanca attığı bildirildi. Arjantin basınında yer alan haberde, 2018'de büyük hedefleri olan San Lorenzo'nun Sosa'yı kadrosuna katma hayali kurduğu ifade edildi.

    TEK SORUN ÜCRETi
    Hücuma dönük bir orta saha oyuncusu isteyen San Lorenzo teknik direktörü Pampa Biaggio'nun, yönetime, Sosa'nın ismini verdiği belirtilirken, Arjantin ekibinin bu transferde tek sıkıntısının futbolcunun mali yükümlülükleri olduğu vurgulandı. Oyuncunun maaşının çok yüksek olmasının San Lorenzolu yöneticileri düşündürdüğü kaydediliyor.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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