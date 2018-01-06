;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    korkuttu!

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> korkuttu!

    , 'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Bordo-mavili ekip, 'da kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör yönetiminde çalıştı.

    İdmana, dün akşam kampa gelen yabancı futbolcular Hugo Rodallega, Joao Pereira, Jan Durica, Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Fabian Castillo da katıldı. Bu 7 futbolcuya, yan sahada takımdan ayrı çalışma programı uygulandı.

    Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve koşu ile başladığı antrenman, pas çalışması ile devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

    BURAK YILMAZ KORKUTTU
    Çift kale maçta Abdülkadir Ömür'le girdiği mücadelede yerde kalan , teknik heyeti korkuttu.

    Acı içinde yerde kalan Burak'a sağlık ekibi hemen müdahale etti. Tüm oyuncuların yanına gittiği Burak, tedavisinin ardından idmana devam edebildi.

    , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    korkuttu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN