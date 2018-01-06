Burak Yılmaz korkuttu!
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavili ekip, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı.
İdmana, dün akşam kampa gelen yabancı futbolcular Hugo Rodallega, Joao Pereira, Jan Durica, Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Fabian Castillo da katıldı. Bu 7 futbolcuya, yan sahada takımdan ayrı çalışma programı uygulandı.
Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve koşu ile başladığı antrenman, pas çalışması ile devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
BURAK YILMAZ KORKUTTU
Çift kale maçta Abdülkadir Ömür'le girdiği mücadelede yerde kalan Burak Yılmaz, teknik heyeti korkuttu.
Acı içinde yerde kalan Burak'a sağlık ekibi hemen müdahale etti. Tüm oyuncuların yanına gittiği Burak, tedavisinin ardından idmana devam edebildi.
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:18
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Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
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Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
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Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
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