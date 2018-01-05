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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Bessat da listede

    Bessat da listede

    L'Equipe gazetesi ise 'un Caen takımında forma giyen 'la ilgilendiğini yazdı.

    32 yaşındaki Fransız sol bekin, kulübünde mutsuz olduğu ve 'a gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Bonservis bedeli ödemek istemeyen bordo-mavili kulübun, Bessat'a sözleşmesini feshetmesi halinde bu transfere sıcak bakabileceği mesajını ilettiği ifade edildi. Metz ve Nantes kariyeri de olan Bessat, bu sezon 11 maçta 506 dakika forma giydi.

    YOL HARİTASI BELiRLENDi
    Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalya kampı öncesi İstanbul'da 3. kez için bir araya geldi. İkili devam eden çalışmaların yanı sıra gitmek isteyen oyuncuların durumunu değerlendirdi. Mas'ın takımdan ayrılması halinde izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı. Rıza Çalımbay'ın o mevkiye kesinlikle bir takviye istediği ve Sakıb Aytaç ismini yine gündeme getirdiği öğrenildi. Başkan Usta'nın da farklı alternatifler sunduğu bildirildi. Toplantıda ayrıca stoper transferi ve kanat oyuncusu için belirlenen isimler üzerinde de görüş alışverişi yapıldı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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