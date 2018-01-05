Bessat da listede
L'Equipe gazetesi ise Trabzonspor'un Caen takımında forma giyen Vincent Bessat'la ilgilendiğini yazdı.
YOL HARİTASI BELiRLENDi
Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalya kampı öncesi İstanbul'da 3. kez transfer için bir araya geldi. İkili devam eden çalışmaların yanı sıra gitmek isteyen oyuncuların durumunu değerlendirdi. Mas'ın takımdan ayrılması halinde izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı. Rıza Çalımbay'ın o mevkiye kesinlikle bir takviye istediği ve Sakıb Aytaç ismini yine gündeme getirdiği öğrenildi. Başkan Usta'nın da farklı alternatifler sunduğu bildirildi. Toplantıda ayrıca stoper transferi ve kanat oyuncusu için belirlenen isimler üzerinde de görüş alışverişi yapıldı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:27
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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