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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Korkunç tablo

    Korkunç tablo

    Türk sporunun lokomotifleri borç batağına girdi. ’tan yapılan açıklama kulüplerin durumunu gözler önüne serdi

    Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun () dün yaptığı açıklama spor kulüplerinin içler acısı durumunu ortaya çıkardı. Türk sporunun lokomotiflerinin borçları son 5 yılda tam yüzde 248 arttı. 7 milyar TL'yi aşan borçlarıyla dikkat çeken dört büyüklerde listenin ilk sırasını Galatasaray alıyor. Kulüplerin mali kongrelerindeki bilançoları ve KAP'a yapılan bildirimlere göre açıklanan listede sarı-kırmızılıların borcu 2 milyar 585 milyon lira olarak gözüküyor.

    BORÇ YARIŞINA GİRDİLER
    En borçlu kulüp olan G.Saray'ın ardından ikinci sırada son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş bulunuyor. Siyah- beyazlıların 2017 sonunda yükümlülüğü toplam: 1 milyar 885 milyon 855 bin 665 TL... Şampiyonluk mücadelesi veren F.Bahçe 1 milyar 753 milyon 568 bin 653 liralık borçla 3.'lükte yer alırken, Trabzonspor da 948 milyon 421 bin 15 liralık borçla 1 milyar sınırına dayanmış durumda. 5 YILDA ZİRVE YAPTILAR
    BU 4 kulübün borçları özellikle son 5 yılda arttı. Ağustos 2012'de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un toplam borcu 2.1 milyar lirayken bu rakam 2017'de 7 milyar 172 milyon 845 bin 333 TL'ye ulaştı.




    BORÇLAR NASIL KAPANIR?
    Galatasaray, , ve 'un dudak uçuklatan borçlarının ortadan kalkma ihtimalleri oldukça az görülüyor. Borçlar, Süper Lig yayın gelirinden kapatılmaya çalışılsa; katılım payı olarak tüm kulüplere verilen 27.6 milyon lira ile birlikte şampiyon ve ilk 6'ya ödenen 283.3 milyonun 13 sezon boyunca 4 büyüklere verilmesi gerekir. Ayrıca bu 4 takımın tüm lig karşılaşmalarını kazanıp, maç başına 2.1 milyon olan galibiyet ödülünün de yararlanması lazım.

    Şampiyonlar Ligi'nde her sezon çeyrek final
    Süper Lig'deki tüm maçlarını kazandığı varsayılan , , ve , ikişerli şekilde her sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de en az çeyrek final oynarsa borcun kapanma süresi 6 sezona düşüyor

    Devleri solladılar
    Türk sporunun lokomotiflerinin toplam 7 milyar TL'yi aşan borçları 1.57 milyar euro'ya denk geliyor. Dünyanın en fazla para ödülünün dağıtıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bile bu rakama ulaşılmıyor. Devler Ligi'nde geçtiğimiz sezon tüm takımlara dağıtılan para ödülünün toplamı 1.38 milyar euro...

    18 Vodafone Park
    4 büyüklerin borçlarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da hizmete açtığı Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nden 62 tane yapılabilir. Bu parayla 18 Vodafone Park Stadı da inşaa edilebilir
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 04:41
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