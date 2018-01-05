Korkunç tablo
Türk sporunun lokomotifleri borç batağına girdi. KAP’tan yapılan açıklama kulüplerin durumunu gözler önüne serdi
BORÇ YARIŞINA GİRDİLER
En borçlu kulüp olan G.Saray'ın ardından ikinci sırada son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş bulunuyor. Siyah- beyazlıların 2017 sonunda yükümlülüğü toplam: 1 milyar 885 milyon 855 bin 665 TL... Şampiyonluk mücadelesi veren F.Bahçe 1 milyar 753 milyon 568 bin 653 liralık borçla 3.'lükte yer alırken, Trabzonspor da 948 milyon 421 bin 15 liralık borçla 1 milyar sınırına dayanmış durumda. 5 YILDA ZİRVE YAPTILAR
BU 4 kulübün borçları özellikle son 5 yılda arttı. Ağustos 2012'de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un toplam borcu 2.1 milyar lirayken bu rakam 2017'de 7 milyar 172 milyon 845 bin 333 TL'ye ulaştı.
BORÇLAR NASIL KAPANIR?
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dudak uçuklatan borçlarının ortadan kalkma ihtimalleri oldukça az görülüyor. Borçlar, Süper Lig yayın gelirinden kapatılmaya çalışılsa; katılım payı olarak tüm kulüplere verilen 27.6 milyon lira ile birlikte şampiyon ve ilk 6'ya ödenen 283.3 milyonun 13 sezon boyunca 4 büyüklere verilmesi gerekir. Ayrıca bu 4 takımın tüm lig karşılaşmalarını kazanıp, maç başına 2.1 milyon olan galibiyet ödülünün de yararlanması lazım.
Şampiyonlar Ligi'nde her sezon çeyrek final
Süper Lig'deki tüm maçlarını kazandığı varsayılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, ikişerli şekilde her sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de en az çeyrek final oynarsa borcun kapanma süresi 6 sezona düşüyor
Devleri solladılar
Türk sporunun lokomotiflerinin toplam 7 milyar TL'yi aşan borçları 1.57 milyar euro'ya denk geliyor. Dünyanın en fazla para ödülünün dağıtıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bile bu rakama ulaşılmıyor. Devler Ligi'nde geçtiğimiz sezon tüm takımlara dağıtılan para ödülünün toplamı 1.38 milyar euro...
18 Vodafone Park
4 büyüklerin borçlarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da hizmete açtığı Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nden 62 tane yapılabilir. Bu parayla 18 Vodafone Park Stadı da inşaa edilebilir
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 04:41
-
Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
-
Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
-
Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
Korkunç tablo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.