O da "Nerede kalmıştık" dedi!
Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesiyle birlikte Taffarel ve Hasan Şaş'ın ardından Ümit Davala da Terim'in ekibine katıldı.
Teknik direktör Fatih Terim'in başlattığı "Nerede kalmıştık" akımına Terim ve Taffarel'in ardından katılan 3'üncü isim olan Ümit Davala, sosyal medya hesabı üzerinden iki fotoğraf paylaşarak "Nerede kalmıştık" notunu düştü. Davala, Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Tüm kariyerim boyunca bana destek olan, başarılarıyla mutluluk yaşadığım, yanında olmaktan onur duyduğum Sayın Fatih Terim hocama tekrar bana bu fırsatı verdiği icin teşekkür ederim" yazdı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:10
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Cristico’nun gelmesi zor
Toplam 1
Yorum
Fb Bu adamı getirin solda çözüm olsun kafamız rahat etsin
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Fransızlar 10 milyon euro önerdi, F.Bahçe reddetti!
Toplam 11
Yorum
Kanarya Sakın bu çocuğu satmayın ozana tanıdığınız şansın yarısını tanıyın yeter 7 milyonluk ozanı gördük 3. Ligde oynayamaz
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Diarra önerisi!
Toplam 5
Yorum
Oynar Bu adam bu yaşta bile olsa oynar
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