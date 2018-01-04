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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    O da "Nerede kalmıştık" dedi!

    O da "Nerede kalmıştık" dedi!

    'da 'in göreve gelmesiyle birlikte Taffarel ve 'ın ardından da Terim'in ekibine katıldı.

    Kulübü'nün, Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlük görevi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği , sosyal medya hesabı üzerinden "Nerede kalmıştık" mesajı paylaştı.

    Teknik direktör 'in başlattığı "Nerede kalmıştık" akımına Terim ve Taffarel'in ardından katılan 3'üncü isim olan Ümit Davala, sosyal medya hesabı üzerinden iki fotoğraf paylaşarak "Nerede kalmıştık" notunu düştü. Davala, Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Tüm kariyerim boyunca bana destek olan, başarılarıyla mutluluk yaşadığım, yanında olmaktan onur duyduğum Sayın Fatih Terim hocama tekrar bana bu fırsatı verdiği icin teşekkür ederim" yazdı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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