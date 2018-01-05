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    05 Ocak 2018, Cuma
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    İtalya’dan Peres iddiası

    İtalya’dan Peres iddiası
    SEZON başında Kardemir Karabük'ten alınan Latovlevici'den istediği verimi alamayan 'da sol bek için arayışlar sürüyor. Aynı zamanda Mariano'nun da alternatifsiz kalması sonrası Galatasaray yönetimi; hem sağ hem de sol bek oynayabilen isimleri gündemine aldı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar Roma'da forma giyen Bruno Peres ile ilgileniyor. Sezon başında Torino'dan 12.5 milyon euro bonservis ile Roma'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu, 14 maçta forma giydi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:44
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