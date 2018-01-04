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    04 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Galatasaraylı oyuncu takımdan ayrıldı

    Galatasaraylı oyuncu takımdan ayrıldı

    Galatasaray'ın Karabükspor'dan renklerine kattığı Iasmin , 'a kiralık olarak gönderildi.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:46
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