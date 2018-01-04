Galatasaraylı oyuncu takımdan ayrıldı
Galatasaray'ın Karabükspor'dan renklerine kattığı Iasmin Latovlevici, Sivasspor'a kiralık olarak gönderildi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:46
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F.Bahçe'den iki yıldıza 'Kendinize kulüp bulun' talimatı!
Toplam 12
Yorum
fbcan ozan a kilo ver dediler kilo verdi atağa faydan yok dediler daha fazla ileri çıkmaya başladı.kadıköyden petrol çıkartmasını istedi aykut
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"2 veya 3 takviye yapacağız"
Toplam 4
Yorum
oflu hoca hariç herkes sussun boş boş konuşuyorsunuz sizin göreviniz finansal borç
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Dursun Özbek görevleri belirledi
Toplam 1
Yorum
Gslı Yani değişen hiçbirşey olmayacak...
Galatasaraylı oyuncu takımdan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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