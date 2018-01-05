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    05 Ocak 2018, Cuma
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    İtalya’dan Hagi iddiası

    İtalya’dan Hagi iddiası
    Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir iddia İtalyan basınından geldi. Di Marzio'nun haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim Fiorentina'da forma giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin transferi için Fiorentina'ya teklif sundu ve beklemeye geçti.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 05:04
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