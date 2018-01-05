İtalya’dan Hagi iddiası

Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir iddia İtalyan basınından geldi. Di Marzio'nun haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim Fiorentina'da forma giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin transferi için Fiorentina'ya teklif sundu ve beklemeye geçti.