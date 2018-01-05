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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Sol kanat uçuşa geçiyor

    Sol kanat uçuşa geçiyor
    Galatasaray için kolları sıvarken taraftarları coşturacak bir haber geldi. Yeniden başkanlığa adaylığını koyan ve bu sezon mutlaka şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Dursun Özbek'in hem taraftarları hem de teknik direktör Fatih Terim'i mutlu edecek bir oyuncu almak istediği ve Başkanın ajandasındaki sürpriz isim ise olduğu öğrenildi. Bir süredir İstanbul'a gelip giden Brezilyalı yıldızın babasıyla görüşmeler yapan Başkan Özbek'in, olumlu yanıt aldığı belirtiliyor.

    BREZİLYALILAR ETKİLEDİ
    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Shakhtar Donetsk'in transferde sorun çıkarmayacağı ve iki kulübün makul bir oranda anlaşacağı belirtiliyor. Özbek'in sol kanadın tozunu attırması beklenen oyuncuyu alarak Fenerbahçe ile de anılan Bernard'ı alarak ezeli rakibine de bir çalım atmayı planladığı belirtiliyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, Taffarel, Maicon, Mariano ve Fernando'nun sarıkırmızılı formayı giymeyesi nedeniyle Galatasaray çok sıcak baktığı bildirildi.

    Atletico Mineiro ve formaları giyen Bernard, kariyeri boyunca 225 maça çıkarken 43 gol kaydetti, 53 de gol pası verdi.

    Önemli bir silah (Mini yorum: Hüseyin Özkök)
    Bernard, 2013-14 sezonunda Atletico MG'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Shakhtar Donetsk'de hem Ukrayna Ligi'nde hem de Avrupa'da önemli işlere imza attı. Hücumun sol kanadında gol ve asistleriyle dikkat çeken Brezilyalı yıldız, sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde 23, Avrupa Ligi'nde 15 ve Libertadores Kupası'nda da 11 karşılaşmada yer alan Shakhtarlı, uluslararası tecrübeye sahip, tekniği ve süratiyle önemli bir silah.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:32
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