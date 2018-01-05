Sol kanat uçuşa geçiyor
BREZİLYALILAR ETKİLEDİ
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Shakhtar Donetsk'in transferde sorun çıkarmayacağı ve iki kulübün makul bir oranda anlaşacağı belirtiliyor. Özbek'in sol kanadın tozunu attırması beklenen oyuncuyu alarak Fenerbahçe ile de anılan Bernard'ı alarak ezeli rakibine de bir çalım atmayı planladığı belirtiliyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, Taffarel, Maicon, Mariano ve Fernando'nun sarıkırmızılı formayı giymeyesi nedeniyle Galatasaray çok sıcak baktığı bildirildi.
Atletico Mineiro ve Shakhtar Donetsk formaları giyen Bernard, kariyeri boyunca 225 maça çıkarken 43 gol kaydetti, 53 de gol pası verdi.
Önemli bir silah (Mini yorum: Hüseyin Özkök)
Bernard, 2013-14 sezonunda Atletico MG'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Shakhtar Donetsk'de hem Ukrayna Ligi'nde hem de Avrupa'da önemli işlere imza attı. Hücumun sol kanadında gol ve asistleriyle dikkat çeken Brezilyalı yıldız, sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde 23, Avrupa Ligi'nde 15 ve Libertadores Kupası'nda da 11 karşılaşmada yer alan Shakhtarlı, uluslararası tecrübeye sahip, tekniği ve süratiyle önemli bir silah.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:32
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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