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    05 Ocak 2018, Cuma
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    'a yakın takip

    Emre Mor'a yakın takip

    ’in takımda görmek istediği için girişimler sürerken, Muslera’nın Celta Vigo’lu futbolcuyu twitter’da takibe alması G.Saraylı taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı file bekçisinin ayrıca Juventus’un sol beki Kwadwo Asamoah’ı da takip etmeye başlaması dikkat çekti

    'in ay-yıldızlı ekibi çalıştırırken milli takıma alarak yıldızını parlattığı Emre Mor, hızla Galatasaray'a yaklaşıyor. Yönetim, Celta Vigo'da da aradığını bulamayan için temaslara devam ederken, Muslera'nın twitter'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu takibe alması transfer kulislerini hareketlendirdi. Muslera'nın, bu hareketi "Transfer bitmek üzere" yorumlarına neden oldu. Diğer yandan Celta Vigo'nun hocası Juan Carlos Unzue de bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Unzue transferle ilgili bir soru üzerine, takımda altı orta saha oyuncusu olduğunu hatırlatarak "Ancak bunlardan birisi giderse transfer yapabiliriz" yanıtını verdi. İspanyol medyası, Unzue'nin Emre Mor'u ve Brais Mendez'i işaret ettiği görüşünde birleşti. Bu arada Muslera twitter'da Emre Mor'un yanı sıra Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ı da takibe aldı. Yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'ın almak istediği Ganalı yıldızın ara transferde sarı-kırmızılı takıma katılacağı iddiası iyice güçlendi.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 05:14
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