Emre Mor'a yakın takip
Fatih Terim’in takımda görmek istediği Emre Mor için girişimler sürerken, Muslera’nın Celta Vigo’lu futbolcuyu twitter’da takibe alması G.Saraylı taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı file bekçisinin ayrıca Juventus’un sol beki Kwadwo Asamoah’ı da takip etmeye başlaması dikkat çekti
Unzue transferle ilgili bir soru üzerine, takımda altı orta saha oyuncusu olduğunu hatırlatarak "Ancak bunlardan birisi giderse transfer yapabiliriz" yanıtını verdi. İspanyol medyası, Unzue'nin Emre Mor'u ve Brais Mendez'i işaret ettiği görüşünde birleşti. Bu arada Muslera twitter'da Emre Mor'un yanı sıra Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ı da takibe aldı. Yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'ın almak istediği Ganalı yıldızın ara transferde sarı-kırmızılı takıma katılacağı iddiası iyice güçlendi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 05:14
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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