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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Hamit geri dönüyor!

    Hamit geri dönüyor!

    Darmstadt 98, 'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini duyurdu. Hamit Altıntop, ailevi sebeplerle 'ye dönüyo

    'dan ayrıldıktan sonra Darmstadt 98'e transfer olan , kulüple bağlarını kopardı. Açıklama kulübün resmi internet sitesinden yapıldı. Darmstadt, Hamit Altıntop'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini duyurdu.

    Hamit Altıntop, konuyla ilgili, "Karar kolay olmadı. Darmstadt 98 benim için hep özel bir kulüp oldu. Ancak kariyerimde ailem hep ön plana çıktı. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte 'ye döneceğim" dedi.

    Bundesliga 2 ekibi Darmstadt 98, Hamit Altıntop'un kararına saygı duyduklarını ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

    GALATASARAY'A MI DÖNÜYOR?
    Hamit Altıntop'un futbolu bırakarak 'in ekibine katılabileceği iddia ediliyor.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:29
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