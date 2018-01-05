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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Efsaneler buluştu

    Efsaneler buluştu
    Galatasaray'da teknik heyeti de belli oldu. Claudio Taffarel'in ardından beklenildiği gibi Hasan Şaş ve Ümit Davala da kadroya eklendi. Dün sarı-kırmızılı kulüp borsaya yaptığı bildirimde, "Şirketimiz A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır" açıklaması yaparak efsane isimlerin dönüşünü müjdeledi. Galatasaray'ın başarılı isimlerinin dönüşü taraftarları çok memnun ederken şampiyonluk umutları da tavan yaptı. Bu isimlere ek olarak Levent Şahin de Terim'in yardımcısı olarak ekipte yer alacak.




    SIRA HAMİT'TE
    Terim'in yardımcıları arasında adı geçen Hamit Altıntop'un Almanya'daki kariyerini sonlandırması, Galatasaray iddialarını bir kez daha güçlendirdi. Hamit, kendisi için kolay bir karar olmadığını söylerken "Türkiye'ye dönüyorum" diye konuştu.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 05:00
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