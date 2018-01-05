Efsaneler buluştu
SIRA HAMİT'TE
Terim'in yardımcıları arasında adı geçen Hamit Altıntop'un Almanya'daki kariyerini sonlandırması, Galatasaray iddialarını bir kez daha güçlendirdi. Hamit, kendisi için kolay bir karar olmadığını söylerken "Türkiye'ye dönüyorum" diye konuştu.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 05:00
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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