Ben bir aslanım

Ndiaye, Galatasaray'ın simgesi aslanın hayatında önemli bir yeri olduğunu söyledi. Badou'u lakabının bir anlamı olmadığını ifade eden başarılı futbolcu, "Ancak Ndiaye ismi çok şey ifade eder. Çünkü Ndiaye savaşçıdır. Cesareti, değerleri ve aslanı temsil eder. Dolayısıyla ben Ndiaye'yim, yani bir aslanım" açıklamasını yaptı.