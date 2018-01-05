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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ben bir aslanım

    Ben bir aslanım
    Ndiaye, Galatasaray'ın simgesi aslanın hayatında önemli bir yeri olduğunu söyledi. Badou'u lakabının bir anlamı olmadığını ifade eden başarılı futbolcu, "Ancak Ndiaye ismi çok şey ifade eder. Çünkü Ndiaye savaşçıdır. Cesareti, değerleri ve aslanı temsil eder. Dolayısıyla ben Ndiaye'yim, yani bir aslanım" açıklamasını yaptı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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