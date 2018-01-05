;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Tek vücut olmalıyız

    Tek vücut olmalıyız

    ’ten camiaya seslendi: Mayıs ayına giden süreçte her zamankinden daha fazla kenetlenmeliyiz. Kulübün hiç olmadığı kadar fedakarlıklara ihtiyacı var

    Başkanı Dursun Özbek, kulübün ocak ayı dergisinde camiaya seslendi. Son bir ay içinde alınan kararların kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Özbek, "Tudor ile yollarımızı ayırdık. Olağanüstü genel kurul kararı aldık. Çok değerli bir G.Saraylı olan Fatih Terim ile anlaştık. Mayıs ayına giden süreç, biz G.Saraylılar'ın her zamankinden fazla kenetlenmesi ve tek vücut hareket etmesi gereken bir dönem. G.Saray'ın hiç olmadığı kadar ferasetli bir duruşa, cesur kararlara ve fedakarlıklara ihtiyacı var" dedi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tek vücut olmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN