Tek vücut olmalıyız

Başkanı, kulübün ocak ayı dergisinde camiaya seslendi. Son bir ay içinde alınan kararların kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten, "Tudor ile yollarımızı ayırdık. Olağanüstü genel kurul kararı aldık. Çok değerli bir G.Saraylı olanile anlaştık. Mayıs ayına giden süreç, biz G.Saraylılar'ın her zamankinden fazla kenetlenmesi ve tek vücut hareket etmesi gereken bir dönem.'ın hiç olmadığı kadar ferasetli bir duruşa, cesur kararlara ve fedakarlıklara ihtiyacı var" dedi.