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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Dönerci oldu

    Dönerci oldu
    Galatasaray'da geçirdiği iki başarılı sezonun ardından geçtiğimiz sezon sonu sarı- kırmızılı takımdan ayrılarak Japonya'ya giden Podolski, Almanya'nın Köln şehrinde dönerci açıyor. Tam bir Türk dostu ve döner hayranı olan , "Dürüm Mangal Döner" adını vereceği mekanın açılışına birlikte oynadığı takım arkadaşlarını da davet edeceğini duyurdu.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 05:06
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