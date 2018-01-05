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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Salon için müjdeyi verdi

    Salon için müjdeyi verdi
    Başkan Özbek, Spor Kompleksi'nde yapılması plananan salon için de müjdeyi verdi. 15 bin kişilik salonun inşaatının başlangıcına yaklaştıklarını belirten Özbek, "Kemerburgaz'da yapılacak tesisler için de gerekli izinleri almış bulunuyoruz. Stadımızın içinde bir müze yapımı söz konusu olmuştu. Müzeyi de tamamlayarak hizme açmak üzereyiz" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
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