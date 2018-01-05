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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Çağrı bekliyor

    Çağrı bekliyor
    'da sol bek için birçok isim konuşulurken alternatiflerden birisi de Lionel Carole... Arana'yı kadrosuna katan Sevilla, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Carole'ü üçüncü plana attı. Bu konuda 'e, Fransız oyuncuyu istemesi halinde herhangi bir engelin olmadığı bilgisi iletildi. Carole'ün de Galatasaray'a sezon ortasında dönmeye yeşil ışık yaktığı belirtildi. Sarıkırmızılı yöneticilerin, gelişmelere göre oyuncuyu Galatasaray'a davet edeceği ifade edildi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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