Fatih Terim efsaneleri topluyor! İki isim daha...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları belli olmaya devam ediyor.
Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Taffarel'in ''Nerede kalmıştık'' paylaşımı sonrası Şaş'ın yaptığı bu paylaşım da taraftarlar tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.
Fatih Terim'in bu isimler dışında Gökhan Zan, Necati Ateş, Johan Elmander ve Hamit Altıntop ile de temas halinde olduğu ve geniş bir ekiple çalışmak istediği öğrenildi.
KAP'A BİLDİRİLDİ!
Galatasaray, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İşte o açıklama:
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:53
-
F.Bahçe'den iki yıldıza 'Kendinize kulüp bulun' talimatı!
Toplam 12
Yorum
fbcan ozan a kilo ver dediler kilo verdi atağa faydan yok dediler daha fazla ileri çıkmaya başladı.kadıköyden petrol çıkartmasını istedi aykut
-
"2 veya 3 takviye yapacağız"
Toplam 4
Yorum
oflu hoca hariç herkes sussun boş boş konuşuyorsunuz sizin göreviniz finansal borç
-
Dursun Özbek görevleri belirledi
Toplam 1
Yorum
Gslı Yani değişen hiçbirşey olmayacak...
Fatih Terim efsaneleri topluyor! İki isim daha... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.