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    04 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    efsaneleri topluyor! İki isim daha...

    Fatih Terim efsaneleri topluyor! İki isim daha...

    Galatasaray Teknik Direktörü 'in yardımcıları belli olmaya devam ediyor.

    Levent Şahin ve Taffarel'den sonra ve Ümit Davala da Galatasaray Teknik Direktörü 'in yardımcılığına getirildi.

    Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Taffarel'in ''Nerede kalmıştık'' paylaşımı sonrası Şaş'ın yaptığı bu paylaşım da taraftarlar tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

    Fatih Terim'in bu isimler dışında Gökhan Zan, Necati Ateş, Johan Elmander ve Hamit Altıntop ile de temas halinde olduğu ve geniş bir ekiple çalışmak istediği öğrenildi.




    KAP'A BİLDİRİLDİ!
    Galatasaray, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    İşte o açıklama:
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:53
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