Gös'TERİM' 4
Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin başlamasının ardından takımdaki eski oyuncularla ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya başladı.
HAKAN BALTA TAKIMA DÖNDÜ
Tudor döneminde kadro dışı bırakılan Hakan Balta için Terim'in gelmesiyle birlikte yeni bir sayfa açıldı. Sol bekte sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılarda tecrübeli teknik adam imza töreninde yaptığı açıklamada Hakan Balta'nın sezonun ikinci yarısında takıma katılacağını açıklamıştı.
EBOUE DE KULÜP BÜNYESİNDE OLACAK
Sarı-kırmızılıların yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine gelen Emmanuel Eboue'ye, yardım eli uzatacağı ve yıldız oyuncunun U14 takımına yardımcı antrenör olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Fatih Terim yaptığı açıklamada "Eboue'yle ilgili haberleri soyunma odasında söylediler, orada haberim oldu. Elimden ne gelirse yaparız. Arkadaşlarımız inceliyor, elimizden geleni yaparız" açıklaması yaparak yeniden İstanbul'a geleceğinin sinyalini verdi.
HASAN ŞAŞ DA GELİYOR
Fatih Terim'in daha önceki döneminde tecrübeli çalıştırıcının yanında yer alan Hasan Şaş da sarı-kırmızılı camiaya geri dönecek isimlerden biri. Hasan Şaş'la Florya'da bir araya gelen Terim, onu da ekibinde görmek istiyor. Fatih Terim'in kesinleşen ilk yardımcısı A Milli Takım'da da yardımcılığını yapan Levent Şahin olmuştu. Claudio Taffarel de Terim'in ekibinde görmek istediği isimler arasında yer alıyor.
VE SNEIJDER...
Galatasaray'ı son çalıştırdığı dönemde Drogba ve Sneijder'li kadroyla müthiş bir performans sergileyen Fatih Terim'in takıma dönmesiyle birlikte Hollandalı futbolcuyla ilgili transfer iddiaları da ortaya atılmaya başlandı. Şu anda Fransa'nın Nice takımında forma giyen Sneijder'in takıma döneceği iddia edilirken, sarı-kırmızılı yönetimin böyle bir gündeminin olmadığı öğrenildi.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:15
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Galatasaray'a şok sakatlık haberi! 2 ay yok...
Toplam 5
Yorum
Liseli 1 ay bile büyük kayıp 3 maç olmaması form tutması falan oraya Tolga ve Ndiyaye hazırlanmalı.
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Gös'TERİM' 4
Toplam 2
Yorum
3461 terim, bu sefer fena patlayacak gibi geliyor.
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Ucuza gitmeyecek
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan'ın tek yapacağı şey çok çalışmak.Bu işlerde kızmak,gönül koymak olmaz.Bu günkü kupa maçında gençlerle beraber onu izleriz herhalde ..
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