G.Saray'da Preldzic riske edilmeyecek
Galatasaray Odeabank'ta tecrübeli oyuncu Emir Preldzic, sarı-kırmızılı ekibin, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav ile yarın sahasında oynanacağı maçta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emir Preldzic'in bugün yapılan antrenmana katılmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuzun tedavisine devam edilmekle birlikte, Emir Preldzic yarın oynanacak Hapoel Bank Yahav karşılaşmasında riske edilmeyecektir. Oyuncumuzun hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynanacak lig mücadelesinde sahada olması için sağlık ekibimiz gerekli tedavi programını uygulamaktadır."
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:56
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Galatasaray'a şok sakatlık haberi! 2 ay yok...
Toplam 5
Yorum
Liseli 1 ay bile büyük kayıp 3 maç olmaması form tutması falan oraya Tolga ve Ndiyaye hazırlanmalı.
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Gös'TERİM' 4
Toplam 2
Yorum
3461 terim, bu sefer fena patlayacak gibi geliyor.
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Ucuza gitmeyecek
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan'ın tek yapacağı şey çok çalışmak.Bu işlerde kızmak,gönül koymak olmaz.Bu günkü kupa maçında gençlerle beraber onu izleriz herhalde ..
G.Saray'da Preldzic riske edilmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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