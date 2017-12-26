 G.Saray'da Preldzic riske edilmeyecek – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    G.Saray'da Preldzic riske edilmeyecek

    G.Saray'da Preldzic riske edilmeyecek

    'ta tecrübeli oyuncu , sarı-kırmızılı ekibin, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav ile yarın sahasında oynanacağı maçta forma giyemeyecek.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'in bugün yapılan antrenmana katılmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

    "Oyuncumuzun tedavisine devam edilmekle birlikte, Emir Preldzic yarın oynanacak Hapoel Bank Yahav karşılaşmasında riske edilmeyecektir. Oyuncumuzun hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynanacak lig mücadelesinde sahada olması için sağlık ekibimiz gerekli tedavi programını uygulamaktadır."

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:56
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