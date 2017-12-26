Yeşilgiresun'da Uvalin dönemi sona erdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, başantrenör Mihailo Uvalin'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Uvalin'in sözleşmesinin feshedildiği kaydedilerek, Sırp teknik adama bugüne kadar yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür edildi.
Uvalin, bu sezon yeşil-beyazlı takımın başında 12 karşılaşmaya çıkarken, Yeşilgiresun Belediyespor bu maçlarda 4 galibiyet elde edebildi.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:53
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15 milyon Euro'ya ret!
Toplam 10
Yorum
fenerli inşallah gider de kurtuluruz. bize çift yönlü oynayabilen orta saha lazım.
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Sakıb geliyor
Toplam 5
Yorum
TS Antalya Mas gidecek haberini duyunca inşallah Sakıb veya Atilla'dan birini alırız demiştim. Bize gelirse seneye milli takımın sol beki olur.
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RVP tavla ve okey turnuvaları düzenliyor
Toplam 8
Yorum
özgür rvp nin toplam maliyeti ne kadar 24 milyon euro gibi bişeydi yaklaşık 110 milyon tl yazık kimin parası bu yakında talk show bi yapar
Yeşilgiresun'da Uvalin dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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