 Yeşilgiresun'da Uvalin dönemi sona erdi – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Yeşilgiresun'da Uvalin dönemi sona erdi

    Yeşilgiresun'da Uvalin dönemi sona erdi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'da, başantrenör Mihailo Uvalin'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Uvalin'in sözleşmesinin feshedildiği kaydedilerek, Sırp teknik adama bugüne kadar yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür edildi.

    Uvalin, bu sezon yeşil-beyazlı takımın başında 12 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 4 galibiyet elde edebildi.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:53
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