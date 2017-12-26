Yeşilgiresun'da Uvalin dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Uvalin'in sözleşmesinin feshedildiği kaydedilerek, Sırp teknik adama bugüne kadar yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür edildi.

Uvalin, bu sezon yeşil-beyazlı takımın başında 12 karşılaşmaya çıkarken, Yeşilgiresun Belediyespor bu maçlarda 4 galibiyet elde edebildi.



