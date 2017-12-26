 Galatasaray Odeabank, İsrail ekibini ağırlıyor – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    , İsrail ekibini ağırlıyor

    Galatasaray Odeabank, İsrail ekibini ağırlıyor

    Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. ve son hafta karşılaşmasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav ile karşı karşıya gelecek.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Organizasyona kötü bir başlangıç yapmasına karşın son 5 müsabakasından 4'ünü kazanarak çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip, averajla ikinci sırada bulunuyor. İki galibiyeti bulunan İsrail temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

    Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Galatasaray, maçını kazanması durumunda ikinci olarak son 16 turunda yer alacak. Sarı-kırmızılı ekibin yenilmesi durumunda ise diğer maçların sonucuna göre gruptaki sıralaması belli olacak.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Odeabank, İsrail ekibini ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN