Galatasaray Odeabank, İsrail ekibini ağırlıyor
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. ve son hafta karşılaşmasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Organizasyona kötü bir başlangıç yapmasına karşın son 5 müsabakasından 4'ünü kazanarak çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip, averajla ikinci sırada bulunuyor. İki galibiyeti bulunan İsrail temsilcisi ise son sırada yer alıyor.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Galatasaray, maçını kazanması durumunda ikinci olarak son 16 turunda yer alacak. Sarı-kırmızılı ekibin yenilmesi durumunda ise diğer maçların sonucuna göre gruptaki sıralaması belli olacak.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:16
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Kupada rakip Buca
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Yorum
görengören Şu Tarık ta artık çok çok oldu. Yokmu alt yapıdan bir oyuncu bedavaya gönderim. cebinede alacanı koyar Kurtuluş Bayramını kutlarım.
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Eljif Elmas’a kulüp aranıyor
Toplam 1
Yorum
meraklı yahu o kadar şöyle iyi böyle iyi dediniz şimdi kiralanacak diyosunuz, biz eljifi izlemek istiyoruz!
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Ekici’nin dakikası 4320 euro
Toplam 1
Yorum
TABİ FENER ALIŞKIN OYNATMADAN PARA VERMEYE
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